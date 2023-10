F1 Gp Qatar 2023, Hamilton: “Gomme medie hanno fatto la differenza. Verstappen ha meritato titolo”

Quarto posto nella Sprint Race del Gp del Qatar per Lewis Hamilton che si è detto soddisfatto di quanto fatto subito dopo la gara. Il pilota britannico ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK, sottolineando che la scelta delle gomme medie alla fine ha fatto la differenza.

Hamilton: “All’inizio ero piuttosto lento con le gomma medie. Sapevo però che il degrado sarebbe stato elevato e che la gara sarebbe tornata da noi. Pensavo al quinto posto? No, ma ci speravo. Ho cercato di fare il massimo, di stare fuori dai guai e di progredire un passo alla volta. La macchina è ancora difficile da guidare, ma il nostro ritmo nel complesso è stato buono. Detto questo, domani partirò terzi, un inizio migliore rispetto a oggi. Farò di tutto per mantenere quella posizione. Sappiamo che sarà difficile tenere dietro le McLaren. Sono però un po’ più indietro, quindi faremo del nostro meglio per riuscirci. Congratulazioni anche a Max per il suo terzo campionato del mondo, ha fatto una grande stagione ed è un risultato meritato. Sarebbe fantastico se potessimo battagliare con lui domani“.