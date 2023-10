Balotelli su Twitch: “Se dovessi scegliere una squadra tra Milan, Inter e Juventus andrei sui rossoneri”

Il 33enne attaccante dell’Adana Demirspor Mario Balotelli ha parlato del progetto giovani attuato dal Milan in diretta du Twitch: “Tutti sanno del mio legame con il Milan, ma all’Inter sono diventato un calciatore vero e amo anche i colori nerazzurri. Se dovessi scegliere una squadra per il progetto e la sua rosa tra Milan, Inter e Juventus sceglierei i rossoneri. Hanno una squadra forte già oggi e in prospettiva lo sarà ancora di più”.