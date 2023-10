Highlights e gol Catania-Latina 1-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Il Catania ferma un Latina terzo in classifica, termina 1-1 all’Angelo Massimino. Una rete per parte, è Mastroianni a sbloccare il risultato del match, è poi Chichirò a ristabilire l’equilibrio. Rossazzurri che firmano il secondo pari stagionale e restano in nona posizione con 8 punti. Di seguito il video con gli highlights.