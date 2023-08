F1 GP Olanda, Leclerc: “Giornata complicata, c’è margine per migliorare”

“E’ stata una giornata complicata per tutta la squadra. I valori tra i vari team però sembrano molto compatti e abbiamo visto che c’è del margine per migliorare sotto diversi aspetti, specialmente sul giro secco: ci lavoreremo intensamente questa notte”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, commenta la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda di F1. “Il meteo per domani promette pioggia, e anche di questo fattore dovremo tenere conto. Vediamo cosa ci aspetta”, aggiunge il monegasco.