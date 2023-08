Formazioni ufficiali Sampdoria-Pisa: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Pisa, match in programma alle 20:30 di venerdì 25 agosto e valevole per la seconda giornata di Serie B 2023/2024. La formazione blucerchiata, in attesa di completare la squadra sul mercato, cerca il punteggio pieno dopo la bella vittoria sulla Ternana all’esordio. Di fronte il Pisa, all’esordio in campionato. Ecco le scelte di Pirlo e Aquilani.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria: Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Murru, Giordano; Askildsen, Yepes, Verre; Depaoli, La Gumina, Pedrola

Pisa:Nicolas; Hermannsson, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso; M. Tramoni, D’Alessandro, Arena; Moreo.