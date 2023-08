F1, GP Olanda 2023: Robert Shwartzman in pista nelle FP1 al volante della Ferrari

Robert Shwartzman torna in pista al volante della Ferrari. Il giovane pilota del Cavallino correrà nelle prove libere uno del Gp di Olanda al posto di uno tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, che gli cederà il sedile nelle FP1 per via della regola dei rookie, che obbliga le scuderie a far disputare almeno due sessioni di prime libere a un pilota che non ha mai corso per una stagione in F1, dunque alle prime armi e con poca esperienza e un massimo di due GP ufficiali corsi in carriera. Dopo Zandvoort, la stessa situazione, ma con l’altro pilota titolare rimpiazzato, si riproporrà fra qualche gara, presumibilmente tra Stati Uniti e Messico.