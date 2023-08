Conference, Barisic: “Fiorentina favorita, ma ci possono essere delle opportunità”

Alla vigilia della partita tra Rapid Vienna e Fiorentina, valida per i play off di Conference League, il tecnico Zoran Barisic dà come favorita la squadra gigliata: “La Fiorentina è favorita per il passaggio del turno ma ci possono essere sempre delle opportunità. In passato ci sono state delle sorprese a livello internazionale e sappiamo che le prossime due partite ce le possiamo giocare. Ci aspettiamo che i viola siano piuttosto offensivi e che ci mettano pressione. Dovremo esser bravi nel contrastare il loro gioco. Dobbiamo agire bene con la palla e non solo corrergli dietro. Dovremo cercare di non prendere gol per più tempo possibile e, se ciò accadrà, questo fara aumentare le nostre chance. La partita sarà un fiore all’occhiello della stagione, perché non ci capita spesso di affrontare un avversario così forte: ci prepareremo come facciamo per qualsiasi altra gara, speriamo che l’ambiente dello stadio ci aiuti. Voglio che i miei giocatori si godano la gara“. Barisic ha incontrato la Fiorentina in Coppa Uefa alcuni anni fa, quando giocava per il Tirol Innsbruck: “Ricordo quelle sfide contro giocatori eccezionali come Di Livio, Torricelli, Rui Costa, Nuno Gomez e Torricelli e che il tecnico viola era Roberto Mancini. Ho anche ottimi ricordi dello stadio di Firenze. Ancora oggi la Fiorentina ha giocatori di altissima qualità e per questo è una squadra al top della Serie A, oltre a esser arrivata l’anno scorso finale di Conference League“.