Milan-Torino, Juric: “Mercato? Speriamo vada tutto liscio in questi ultimi giorni…”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilai della sfida contro il Milan. “Loro hanno tanta qualità a livello individuale, siamo rimasti colpiti da come hanno fatto gol contro il Bologna”.Il tecnico avverte i suoi in vista del match contro i rossoneri e aggiorna sugli indisponibili: “Djidji è fuori, Seck anche, mi auguro che quest’ultimo ci sarà la prossima settimana”. In settimana è arrivato un rinforzo, Valentino Lazaro: “Sono contento che sia tornato con il sorriso, può giocare su entrambe le fasce. Nuova punta? Sono concentrato su chi ho, che migliorino e che entrino in forma. Sappiamo che il gioco d’attacco è anche individuale, ma siamo convinti che i nostri possano fare meglio rispetto alla gara col Cagliari”.

Il tecnico si sofferma molto sul mercato: “E’ normale che i giocatori ne risentano un po’. Schuurs è serio, sereno e lavora bene, ma queste voci possono disturbare un po. Spero che vada tutto liscio, che rimangano tutti e che mettiamo qualcosa in più. Se società ha fatto il possibile? Vedo la squadra come l’anno scorso, come struttura e come tutto. Abbiamo cambiato solo Singo con Bellanova, qui c’è da lavorare molto. Il resto è rimasto invariato, manca Miranchuk e l’altro giorno sarebbe servita fantasia. Questa domanda è da fare a Vagnati o ad altri, ho una buona squadra e sono concentrato su questo”.

“Abbiamo visto in passato al Toro giocatori non venduti il cui rendimento è diventato scadente. Deve essere bravo Vagnati che è vigile e attento – ha puntualizzato il tecnico granata sul fronte cessioni -. Per ora non c’è niente di concreto, speriamo di andare avanti così”. Infine, sul suo possibile futuro a lungo termine al Torino: “Dobbiamo essere tutti felici. L’anno scorso era prematuro, voglio vedere come vanno le cose e che anche la società veda i risultati. Abbiamo fatto un lavoro strepitoso, ora come si svilupperà il Toro lo deciderà il presidente”.