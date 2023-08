Dalla Spagna: il Barcellona pensa sempre a Joao Felix. Attenzione alla concorrenza saudita

Il Barcellona è alla ricerca di un ultimo colpo sul mercato, con Xavi che avrebbe chiesto un attaccante di livello per perfezionare il reparto. Il primo nome sarebbe quello di Joao Felix, in forza all’Atletico Madrid. L’acquisto di Joao Felix, però, in casa blaugrana, dipende dall’uscita di un altro attaccante, ovvero Ansu Fati.

Un’altra problematica sarebbe quella legata alla concorrenza delle squadre della Saudi Pro League. Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona dovrebbe cedere prima Ansu Fati per poi affondare su Joao Felix. Occhio però al possibile affondo di qualche squadra saudita che negli ultimi giorni di mercato potrebbe mettere sul piatto un’offerta faraonica per l’Atletico e per il giocatore.