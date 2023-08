F1 GP Olanda 2023, bandiera rossa: regolamento gomme, punti e posizioni ripartenza

Bandiera rossa e gara sospesa al Gp di Olanda 2023 di F1: ecco il regolamento in questa situazione anomala. Innanzitutto, bisogna chiarire come manchino otto giri alla fine, ma in caso di condizioni eccessivamente proibitive la gara potrebbe non essere mai ripresa e si andrebbero ad assegnare i punti nella loro interezza, visto che siamo già a oltre il 75% dei giri percorsi. Qualora la gara dovesse riprendere, ci sono due dinamiche da considerare: la prima è quella delle posizioni di ripartenza, che secondo il regolamento Fia devono tornare a quelle antecedenti all’ultimo giro percorso integralmente, dunque il numero 63, e in particolare Sergio Perez torna così al terzo posto, vale a dire prima di finire intrappolato in pit-lane con la bandiera rossa mentre effettuava un pit stop. E poi, c’è la questione della gara mai dichiarata bagnata: per questo motivo, almeno teoricamente, c’è la questione della doppia mescola da smarcare, pertanto alcuni piloti che hanno tenuto soltanto le soft, senza essere passati alle intermedie o alle full wet, dovranno aver anche montato una gomma da asciutto diversa rispetto a quelle utilizzate. Se ci sarà bagnato e non potranno farlo, rischiano la squalifica.