Premier League 2023/2024, Manchester City soffre, ma piega lo Sheffield. Ok anche l’Aston Villa

Il Manchester City fatica più del previsto, ma riesce a superare 2-1 lo Sheffield United, nel match valevole per la terza giornata di Premier League 2023/2024: decidono le reti firmate da Erling Braut Haaland e Rodri, che rendono vano il momentaneo pareggio di Bogle. Gli uomini di Pep Guardiola non riescono ad incidere in un primo tempo molto combattuto, caratterizzato dall’errore dal dischetto di Haaland al 37′. Nella ripresa l’attaccante norvegese si riscatta e al 63′ realizza il gol del vantaggio sfruttando l’assist di Grealish. A cinque minuti dal 90′, però, i padroni di casa agguantano il pareggio con Bogle. Quando tutto sembra finito, i Citizens tornano in vantaggio grazei a Rodri, che regala altri tre punti al Manchester City e la vetta della classifica in solitaria; lo Sheffield United, invece, rimane ancora a secco.

Successo e tre punti anche per l’Aston Villa, che si impone a domicilio nei confronti del Burnley mediante il punteggio di 3-1. Formazione ospite subito in vantaggio dopo 8′ con Cash che, al 20′ realizza anche la marcatura del raddoppio. In apertura di ripresa Forster riapre la contesa per i padroni di casa, ma al 61′ ci pensa Diaby a chiudere definitivamente i giochi: i Villans salgono a quota sei.