F1, GP Monaco Montecarlo 2023: Sainz a muro nelle FP2, bandiera rossa

Dopo le due bandiere rosse sventolate nelle FP1, c’è stata una bandiera rossa anche nelle prove libere 2 del GP di Monaco a Montecarlo 2023 di F1. Fatale l’errore di Carlos Sainz, che a 16 minuti dal termine della sessione ha messo la Ferrari nel muro. In uscita da una curva, il pilota spagnolo ha colpito il guard rail leggermente, ma quanto è bastato per fargli perdere il controllo della vettura e finire contro le barriere in uscita dalla piscina. “Sì, sono andato a sbattere. Scusate” ha detto Sainz nel team radio, ovviamente non soddisfatto per l’accaduto. Interrotta temporaneamente dunque la seconda sessione di libere sul circuito monegasco. La speranza è che la monoposto di Carlos non abbia subito gravi danni e possa essere rimessa in pista domani senza conseguenze.