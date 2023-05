Sampdoria-Sassuolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sampdoria e Sassuolo, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita in cui entrambe le squadre hanno poco ormai da chiedere a questo campionato. I blucerchiati certamente vorranno chiudere regalando una soddisfazione ai loro tifosi nell’ultimo match casalingo di una stagione decisamente travagliata. I neroverdi invece proveranno in queste ultime due giornate a raggiungere l’obiettivo dei punti conquistati lo scorso anno. La sfida è in programma oggi, venerdì 26 maggio alle 20:45 a Marassi. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW