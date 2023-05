F1 GP Monaco Montecarlo 2023, Sainz: “Mio futuro? Ogni settimana esce qualcosa, non ci penso”

“È un circuito dove il giro secco è molto importante. La nostra macchina funziona bene nell’attacco al giro secco, per questo potrebbe essere un buon weekend per noi e possiamo puntare al podio. Ma la Red Bull resta favorita”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, alla vigilia del weekend del GP di Monaco a Montecarlo di F1: “Le voci? Ci sono abituato, due settimane fa ero già in Audi, sette giorni fa Leclerc era in Mercedes e ora Hamilton viene da noi. Non mi concentro su queste chiacchiere e punto a dare il 100% per la Ferrari”.