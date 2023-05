Qualificazioni Roland Garros 2023: programma e orari venerdì 26 maggio con Cobolli

È stato pubblicato ufficialmente il programma di venerdì 26 maggio per quel che concerne le qualificazioni del Roland Garros. Sarà una giornata decisiva per gli atleti che aspirano a partecipare al secondo Major stagionale e, in particolare, sarà interessante se Flavio Cobolli riuscirà a ripetere l’impresa compiuta oggi da Giulio Zeppieri e da Andrea Vavassori, i quali hanno già portato a 8 il conto degli azzurri presenti nel main draw parigino. Il romano se la vedrà con il beniamino di casa Laurent Lokoli, numero 198 della classifica mondiale e mai affrontato in precedenza: i due si sfideranno sul Campo 14 alle ore 11.

QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS – IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 26 MAGGIO

Court 14

A partire dalle 11:00 – Lokoli vs Cobolli

A seguire – Fourlis vs Ferro

A seguire – Blancaneaux vs Nava

Court 7

A partire dalle 11:00 – Robbe vs (29) B.Fruhvirtova

A seguire – (1) Karatsev vs Moreno De Alboran

A seguire – (14) Waltert vs Jacquemot

Court 6

A partire dalle 11:00 – (2) Hanfmann vs E.Ymer

A seguire – Bjorklund vs (17) Tauson

A seguire – (4) Zidansek vs (18) Bolsova

Court 11

A partire dalle 11:00 – Bejlek vs (19) Hruncakova

A seguire – Olivieri vs Andreev

A seguire – Hunter vs Krueger

Court 12

A partire dalle 11:00 – (14) Ofner vs (24) Diaz Acosta

A seguire – Timofeeva vs Townsend

A seguire – Skatov vs Meligeni Alves

Court 13

A partire dalle 11:00 – (3) Rus vs (30) Uchijima

A seguire – Koepfer vs Seyboth Wild

A seguire – (13) E.Andreeva vs (27) Danilovic