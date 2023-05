F1 GP Monaco Montecarlo 2023, Sainz: “Giornata positiva, chiedo scusa ai meccanici per lavoro extra”

“In generale direi che la giornata è stata positiva visto che siamo stati competitivi in entrambe le sessioni e ho sentito bene la vettura in pista. Ci sono ancora un paio di cose che voglio provare domani a livello di set-up per cercare di migliorare ancora, ma nel complesso direi che siamo abbastanza competitivi”. Carlos Sainz promuove il suo venerdì a Montecarlo, col primo tempo al mattino e il terzo al pomeriggio, a 107 millesimi da Verstappen. Nota negativa l’incidente che lo ha visto andare a muro alle Piscine nelle Fp2. “Ovviamente non è stato ideale chiudere la seconda sessione in quel modo, ma ho fatto un piccolo errore di valutazione mentre stavo cercando il limite. Chiedo scusa ai meccanici per il lavoro extra”, aggiunge lo spagnolo della Ferrari.