Atalanta, recuperato Zappacosta: da valutare Boga

L’Atalanta ritornerà in campo domani contro l’Inter, in una sfida che si proietta al di là delle aspettative. Sarà infatti una gara fondamentale per entrambe le formazioni i ottica Europa. Buone notizie dall’allenamento pomeridiano, recuperato Zappacosta che ha lavorato in gruppo, da valutare invece Boga. Confermate le sei assenze: Palomino, Ruggeri, Hateboer, Zapata, Soppy e Vorlicky non prenderanno parte al big match. Visti gli infortuni, le scelte nell’undici titolare sono quasi obbligate: Sportiello tra i pali, difesa a tre composta da Toloi, Djimsiti e Scalvini. In cabina di regia spazio al duo olandese De Roon-Koopmeiners, con Maehle e Zappacosta sulle corsie esterne: l’unico ballottaggio riguarda la trequarti, con Lookman che potrebbe ritrovare la titolarità dopo l’ottima prova contro gli scaligeri. C’è l’incognita Muriel, ma il colombiano potrebbe entrare a gara in corso.