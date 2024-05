F1 GP Monaco 2024, Max Verstappen: “Non c’è direzione o soluzione”

Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Monaco nel 2021 e nel 2023 per ora non vuole pensare alla competizione bensì a salvare il proprio fine settimana. Dopo un altro venerdì difficile, non sa più dove trovare ritmo e si lamenta delle scarse prestazioni della macchina sul cittadino di Monaco al termine delle FP2: “Non penso nemmeno di poter descrivere cosa sta realmente accadendo. È semplicemente molto difficile. Non è qualcosa che non mi aspettavo, ma è sicuramente al livello più alto del peggior risultato possibile del fine settimana finora. è molto difficile, ci sono molti dossi e curve e anche cambiamenti di campanatura in pista. Il primo è praticamente impossibile da affrontare. Ogni volta che lo superiamo, perdiamo molto tempo sul giro non guida altrettanto bene. Questo ci sta sicuramente ostacolando in questo momento per andare più veloci e non c’è nemmeno una direzione chiara o una soluzione per il fine settimana per cercare di risolvere qualcosa del genere”.

L’olandese ha poi spiegato che una svolta come quella arrivata nel sabato di Imola probabilmente non avverrà a Montecarlo: ”Imola era completamente diversa. Questo genere di cose non si possono risolvere con il setup perché è così che l’auto è realizzata e progettata. Questo genere di cose non puoi cambiarle da un giorno all’altro. Quindi siamo bloccati con quello. Stiamo cercando di migliorare un po’ le cose, ma non mi aspetto miracoli”.

Verstappen ha colpito più volte il muro durante entrambe le sessioni di prove libere, segno che ha comunque portato la monoposto al limite nonostante le difficoltà: “Ho avuto molti problemi alla guida. È stato molto difficile. Quando la macchina non fa proprio quello che vuoi qui con tutti i dossi, è molto facile fare un salto in più e sei già contro i muri. Penso forse in questo senso, oggi è stata una buona lezione. Forse possiamo scoprire che per domani sapremo quando la macchina salterà e rimbalzerà. Sapevo che arrivare al fine settimana sarebbe stato molto difficile inoltre non sono sorpreso di vedere la Ferrari così veloce,” ha detto l’olandese.