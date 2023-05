F1 GP Monaco 2023, Verstappen: “Hamilton-Ferrari? Non mi interessa”

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, a pochi giorni dal Gran Premio di Monaco 2023 sul tracciato di Montecarlo, ha indicato la strada che la Red Bull dovrà seguire per centrare la vittoria: “Bisogna essere concentrati sul giro secco, su questa pista è molto importante. La Ferrari è forte in qualifica e sarà un’avversaria da temere. Leclerc e Sainz vanno forte qui, per questo motivo dovremo trovare rapidamente il feeling con la pista. Hamilton in Ferrari? Non mi interessa, non so se queste voci siano state messe in circolazione per alzare il prezzo nella trattativa tra Lewis e la Mercedes”.