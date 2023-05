WTA Rabat, Bronzetti in semifinale come un anno fa: due game concessi a Parks

Prestazione eccellente di Lucia Bronzetti, che si sta ritrovando alla grande in queste ultime settimane: dopo un 2023 fin qui molto complesso, con la conseguente uscita dalla Top 100, ecco giungere per lei due buonissimi risultati sulla tanto amata terra rossa. Prima la semifinale al WTA 125 di Firenze, battuta dalla poi campionessa Jasmine Paolini, adesso la semifinale anche nel WTA 250 di Rabat, proprio come accaduto un anno fa, grazie al nettissimo 6-2 6-0 rifilato ad Alycia Parks. Nel 2022, la romagnola era stata sconfitta per mano di Martina Trevisan, che nell’occasione aveva ottenuto il suo primo – e fin qui unico – titolo nel circuito maggiore, quello che spero di conquistare anche Bronzetti qui in Marocco. Per lei, giunta alla terza semifinale nel WTA Tour (dopo Rabat 2022 e Palermo 2022), adesso una tra Peyton Stearns e Sloane Stephens. Sul match c’è poco da raccontare, anche perché la prestazione della statunitense è stata assolutamente da dimenticare: 12 doppi falli nel corso di 1 ora e 18 minuti, 0/3 sulle palle break e grande fatica sulla seconda in generale, poiché su 27 che ne ha giocate ha ottenuto 9 punti. Ben diversi i numeri della numero 102 del mondo (già 86esima nel live ranking grazie ai punti messi in cascina questa settimana): per lei 64% di prime in campo, resa di 77% con la prima e di 53% con la seconda.