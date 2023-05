F1 GP Monaco 2023, Vasseur: “Faremo il massimo per regalare un buon risultato ai tifosi”

“Entrambi i nostri piloti adorano il tracciato. Charles è stato in pole negli ultimi due anni, Carlos è sempre salito sul podio a Monaco da quando è entrato a far parte della scuderia, daremo il massimo per ottenere un buon risultato da dedicare ai nostri tifosi”. Lo ha detto Frederic Vasseur in un’intervista ai canali ufficiali della Ferrari prima del weekend di Montecarlo del GP di Monaco di F1: “Si torna a gareggiare, questa volta a casa di Charles a Monte Carlo. Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionante per lui, così come per tutti noi. Insieme a Charles e Carlos abbiamo preparato il fine settimana nei minimi dettagli per sfruttare ogni opportunità che la pista, particolarmente insidiosa, potrebbe offrire”.