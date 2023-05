Liga, Baraja: “Totalmente contro il razzismo, ma rispetto per il Valencia”

L’allenatore del Valencia Baraja è tornato a parlare in conferenza stampa. prima della sfida con il Maiorca, degli insulti razzisti rivolti a Vinicius: “Sono e siamo assolutamente contro il razzismo. La storia del nostro club dice che abbiamo avuto e abbiamo ancora giocatori di colore in squadra. Li abbiamo amati e rispettati come persone sopra ogni altra cosa. Io come allenatore del Valencia e come persona, condanno assolutamente quanto accaduto al Mestalla nella partita contro il Real Madrid. L’ho detto in conferenza stampa dopo la partita e lo ripeto oggi nel caso qualcuno non potesse sentirlo Non permetterò, però, che ai tifosi del Valencia e del Mestalla vengano affibbiate etichette che non ci rappresentano. Così come un giocatore giustamente si ribella agli insulti che violano la sua dignità, comportamento che sostengo con forza, noi come società e come tifosi ci ribelliamo a chi in tutti questi giorni ci ha accusato di essere quello che non siamo. Il Valencia, quando si sono verificati gli eventi, ha agito abbastanza rapidamente collaborando con la polizia per far sì che le leggi previste per queste situazioni vengano rispettate. Concludo dicendo che la sanzione che il club ha ricevuto mi sembra sproporzionata e ingiusta”.