F1 GP Monaco 2023, Sainz: “Ci abbiamo provato e abbiamo sbagliato”

“Ci abbiamo provato restando un giro in più fuori e abbiamo sbagliato. C’è da imparare, oggi era una lotteria e non era facile prendere una decisione. È stata una gara difficile”. Non ha nascosto tutta la sua delusione Carlos Sainz, pilota Ferrari, a Sky Sport per commentare il deludente ottavo posto del GP di Monaco a Montecarlo frutto di alcune strategie sbagliate del Cavallino una volta arrivata la pioggia in pista.