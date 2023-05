F1 GP Monaco 2023, Leclerc: “Pole? Siamo molto meno competitivi dell’anno scorso”

“Negli ultimi due anni abbiamo fatto la pole position, ma non sono riuscito a concretizzarla la domenica. Ora però la macchina è molto meno competitiva rispetto allo scorso anno. Vedremo come andrà, ma io darò sempre il massimo”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, a RMC Sports a margine di un’amichevole di calcio benefica in cui ha mancato qualche occasione da gol ed è anche caduto malamente su un braccio, per fortuna senza riportare conseguenze a due giorni dal via del weekend del GP di Monaco 2023 a Montecarlo, la sua gara di casa: “Credo che la Red Bull sia più forte su tutti i circuiti, ma se riusciamo a mettere tutto insieme in un circuito come questo, il pilota può fare la differenza. Spero di essere in forma in questo fine settimana e fare la differenza in qualifica, così alla domenica ce la potremo giocare, dato che i sorpassi qui sono difficili”.