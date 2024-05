F1 GP Miami, Sainz: “In quattro anni mai un problema con Leclerc”

“Il problema è che dall’Australia Red Bull, McLaren e Mercedes sono migliorate. Di conseguenza, le piste che due o tre gare fa sembravano buone per noi, adesso possono diventare più difficili perché gli altri hanno avuto sviluppi. La nostra macchina però in teoria dovrebbe comportarsi meglio qui a Miami rispetto alla Cina. Leclerc? A Shanghai mi sono divertito molto nelle gare: abbiamo gareggiato duro ma in modo corretto, mantenendo una piccola distanza e sarà così anche in futuro, perché in quattro anni insieme non ci sono mai stati problemi tra me e Charles”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Carlos Sainz alla vigilia del week end del GP di Miami in F1, soffermandosi anche sul rapporto con il pilota monegasco.