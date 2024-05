F1, Leclerc fa eco ad Hamilton: “Newey può fare la differenza”

Giovedì il futuro ferrarista Lewis Hamilton ha dichiarato che sarebbe un “privilegio” lavorare con Adrian Newey. Interrogato sul futuro del celebre progettista, che potrebbe accasarsi in Ferrari dopo l’addio alla Red Bull nel 2025, Charles Leclerc fa eco al sette volte campione del mondo: “Ovviamente sarei molto felice. Penso che Adrian sia uno di quelle persone nel paddock con cui speri di lavorare un giorno nella tua carriera – ha spiegato – Abbiamo una squadra incredibile in Ferrari in questo momento. Negli ultimi sette-otto mesi siamo il team che ha fatto più progressi. Tuttavia, aggiungere Adrian in una squadra come questa sarebbe fantastico. L’annuncio dell’addio alla Red Bull? Sono rimasto sorpreso. Non me l’aspettavo. Era una di quelle notizie che fanno rumore”.

La partenza di Newey potrebbe indebolire il team di Milton Keynes? “Ovviamente in ogni squadra ci sono tante persone coinvolte, ma alcune figure di una squadra fanno la differenza più di altre – spiega Leclerc -. Penso che Adrian sia sicuramente uno di loro, come ha dimostrato. Ogni volta che è stato in un team, ha avuto molto successo. Poi per me è difficile commentare perché non so esattamente come lavora all’interno della squadra, ma ovviamente Adrian, essendo sul mercato, tra gli ingegneri, è sicuramente una figura che tutti nel paddock vorranno avere nel proprio team”. Poi ha concluso: “Penso che stiamo attraversando un momento molto positivo per la squadra. Fred (Vasseur, ndr) ha sempre condiviso con me quella che era la sua visione a medio-lungo termine della squadra. Sta andando tutto davvero molto bene, sono contento. Penso che siamo in una buona posizione per attrarre i migliori al mondo”.