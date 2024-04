Europei di Roma 2024, Tamberi: “Olimpico magico”

Il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi, Gianmarco Tamberi, è pronto per infiammare gli Europei di Roma 2024. Il capitano azzurro, che è stato scelto insieme ad Arianna Errigo come alfiere ai Giochi Olimpici nella cerimonia del 26 luglio, ha davanti un obiettivo che vuole raggiungere a tutti i costi: “Devo vincere e confermare la medaglia d’oro di due anni fa”.

Roma sarà la prova generale di Parigi per il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica, determinato a diventare il primo atleta della storia a trionfare in due edizioni consecutive delle Olimpiadi nel salto in alto, ma anche a ribadire la supremazia a livello europeo dopo aver festeggiato già in due occasioni in questa manifestazione, ad Amsterdam 2016 e a Monaco di Baviera 2022. Gli Europei in casa, e l’abbraccio del pubblico che è sempre entusiasta per il suo spirito di showman in pedana, potranno dargli la spinta giusta e la carica in più: “Anche se non sarò ancora in piena forma. La magia dell’Olimpico potrà aiutarmi dove non arriva la mia preparazione”.

La data da tenere a mente è martedì 11 giugno: finale del salto in alto alle ore 20:35, ma il pubblico dell’Olimpico potrà già vederlo in azione nella mattinata di domenica 9 giugno, dalle 11:35, quando è in programma il turno di qualificazione. Tra Tamberi e lo stadio Olimpico c’è una lunga storia d’amore che si rinnova anno dopo anno: l’ultima volta, al Golden Gala Pietro Mennea di due stagioni fa, ha regalato spettacolo sotto la curva sud, tra salti, selfie e autografi, in quello che non ha mai nascosto di considerare uno degli stadi preferiti. Inoltre, il saltatore marchigiano che compirà 32 anni il 1° giugno, tornerà a gareggiare sul suolo italiano dopo due anni: manca dagli Assoluti di Rieti del giugno 2022. Un motivo in più per tornare a vederlo dal vivo, affollare le tribune dell’Olimpico e lasciarsi travolgere dai suoi salti europei.