F1 GP Miami, incredibile Ocon: tampona Leclerc uscendo dai box (FOTO)

Incredibile quanto successo poco prima del via della Sprint Race del GP di Miami di F1. Uscendo dai box per raggiungere la pit lane e dunque la griglia di partenza, Esteban Ocon, per una sua disattenzione mista all’unsafe release da parte del team Alpine, è andato a impattare contro la Ferrari di Charles Leclerc che stava transitando in quel frangente. Davvero assurdo quanto accaduto, una vera fortuna che la monoposto del monegasco non sembrerebbe essersi danneggiata, visto che l’ala del francese ha colpito uno pneumatico e non la scocca. Per questa leggerezza, Ocon è stato penalizzato con dieci secondi da scontare a fine gara. Di seguito ecco la foto.