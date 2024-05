F1 Gp Miami 2024, Perez terzo nelle qualifiche sprint: “In difficoltà con la gomma morbida”

Sergio Perez scatterà dalla seconda fila nella gara Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024. Il pilota della Red Bull ha chiuso al terzo posto le qualifiche Shootout, alle spalle di Verstappen e Leclerc. “La gomma morbida alla fine non ha dato molto grip, era difficile tenere la macchina – spiega il messicano, intervistato nel paddock – Max e Charles hanno fatto un lavoro migliore però anche la McLaren che sembrava essere molto forte è andata in difficoltà. Con queste regole particolari oggi non era semplice, adesso pensiamo a domani per fare una buona quantità di punti nella sprint e lavorare bene in qualifica.” Per quanto riguarda la sprint di domani, Perez spiega: “Non sarà semplice, ma dovremo cercare di passare Leclerc il prima possibile per poi provare a fare la nostra corsa.”