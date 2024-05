Scherma, Grand Prix Cali 2024: nove italiani nel tabellone principale

Tutto pronto a Cali, in Colombia, per la prova del Gran Prix FIE di spada maschile che in queste ore ha delineato il suo tabellone principale al termine della fase preliminare. Saranno in totale nove gli italiani impegnati in pedana, visto che Davide Di Veroli e Federico Vismara erano già qualificati per il proprio ranking. A loro si sono aggiunti altri sette compagni di squadra, capaci di superare i gironi della fase preliminare: si tratta di Marco Paganelli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Valerio Cuomo ed Enrico Piatti. Niente da fare invece per Gianpaolo Buzzacchino, Francesco Ferraioli e Dario Remondini che non sono riusciti a strappare il pass.

Gli impegni degli italiani nel primo turno del tabellone principale

Davide Di Veroli vs Mahmoud Nashat (EGY)

Marco Paganelli vs Nelson Lopez Pourtier (FRA)

Gabriele Cimini vs Ruibo Xiao (CAN)

Andrea Santarelli vs Hadrien Favre (SVI)

Giulio Gaetani vs Nada Saleh (EGY)

Simone Mencarelli vs Tristan Tulen (OLA)

Federico Vismara vs Alexis Bayard (SVI)

Valerio Cuomo vs Justin Haddad (USA)

Enrico Piatti vs Jungham Lee (KOR)