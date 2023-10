“Ci sono alcune cose da migliorare, l’inizio è stato positivo per questo week-end. La pista era molto scivolosa come sempre, le gomme difficili da gestire sulle frazioni più lunghe. Norris è vicino ma non sono sorpreso di questo. Sarà così anche domani”. Lo ha dichiarato Max Verstappen al termine delle FP2 del GP del Messico.