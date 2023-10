F1 GP Messico 2023, Perez dopo le libere: “Sono ottimista per le qualifiche”

“E’ bello avere il supporto del pubblico. La giornata non è stata lineare, ho avuto bandiera gialla quando stavo facendo il tempo, poi ho fatto il tempo sul secondo giro cronometrato. Ci sono ancora tante cose da imparare, diverse cose da comprendere. Però sono in una buona posizione e sono ottimista per domani. Il mio giro non è stato pulito, le cose sembrano abbastanza positive”. Lo ha dichiarato Sergio Perez (Red Bull), subito dopo le FP2 del GP del Messico.