F1 GP Messico 2023, Sainz dopo le libere: “Un venerdì impegnativo”

“Un vederdì impegnativo, ma nonostante un problema nella prima sessione siamo riusciti a completare il programma che ci eravamo prefissati e quindi siamo soddisfatti. C’è ancora lavoro da fare in vista delle qualifiche e dovremo analzizare i dati prima di risalire in macchina per la terza sessione di libere. Sempre stupenda l’atmosfera qui, ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto”. Così Carlos Sainz dopo le due sessioni di libere del venerdì in Messico.