“Giornata positiva in cui siamo riusciti a completare il programma come lo avevamo pianificato. Siamo stati in grado di testare tutte le mescole e abbiamo lavorato sulla messa a punto. C’è lavoro da fare per le qualifiche e analizzeremo i dati raccolti per provare a fare dei passi in avanti”. Così Charles Leclerc dopo le due sessioni di libere in Messico.