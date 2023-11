F1 Gp Las Vegas 2023, Wolff: “Vietato andare ai casinò”

Nel prossimo weekend di che culminerà il 19 novembre ci sarà a Las Vegas il Gran Premio di Formula Uno. Nello stesso posto ci sarà a pochi passi dal circuito uno dei Casinò più importanti e belli del panorama internazionale. A prevenire possibili spostamenti dei propri piloti verso il Casinò è stato il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, che ha vietato ai suoi di recarsi ai casinò.

Le parole di Wolff: “Non sappiamo come arrivare dall’hotel al circuito e viceversa, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Non vedo l’ora che inizi la gara. Penso che tutti non vedano l’ora che arrivi la gara di Las Vegas. La gara in questa città è paragonabile alla scalata dell’Everest, tanto di cappello a Liberty Media per aver organizzato questa gara. Non credo di essere l’unico in Formula. Non sono mai stato in questa città, ma terremo tutti fuori dai casinò. Non gioco d’azzardo, faremo tutto il possibile per assicurarci che tutti nella squadra stiano lontani dai casinò, mi assicurerò che nessuno giochi d’azzardo“.