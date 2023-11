F1 GP Las Vegas 2023, Verstappen: “Pista scivolosa, difficile la scelta delle gomme”

Dopo le prove libere del GP di Las Vegas, il campione del mondo Max Verstappen ha commentato la sua prestazione: “La pista era piuttosto scivolosa, ci è voluto un po’ di tempo in più per gommarla a causa del minimo rodaggio nelle FP1, ma si stava evolvendo ed era un po’ meglio verso la fine delle FP2. Siamo riusciti a fare tutto il nostro programma di corsa che era la cosa più importante oggi con l’interruzione“. Il pilota della Red Bull ha poi aggiunto: “Da quello che abbiamo imparato non sarà semplicissimo scegliere le gomme per la gara. La morbida è andata bene sul giro secco, ma ha faticato parecchio sulla lunga distanza. Anche il mezzo non ha funzionato come previsto, quindi ci sono ancora alcune cose che dobbiamo esaminare per migliorare il nostro degrado. Penso che sembriamo ancora molto buoni rispetto agli altri, ma c’è più tempo sul giro e gestione da trovare“.