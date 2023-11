F1 GP Las Vegas 2023, Verstappen: “Gara divertente, la Safety Car mi ha aiutato”

Max Verstappen è intervenuto a caldo dopo la vittoria del GP di Las Vegas 2023 di F1: “Fin da subito ho provato ad attaccare Leclerc, ma ho perso aderenza e sono andato largo, ricevendo una penalizzazione. Ho effettuato parecchi sorpassi, ma devo dire che la Safety Car mi ha aiutato. E’ stata una gara piena di lotte e sorpassi perché qui il DRS è molto potente e bisogna creare distacco per evitare che si creino battaglie alle spalle“. Il pilota Red Bull ha poi commentato il contatto con Russell: “Fortunatamente abbiamo avuto solo un piccolo danno che non ha toccato la struttura della macchina e ci ha permesso di concludere il Gran Premio. In generale è stata una gara divertente. Il pubblico è stato incredibile e mi auguro che si sia divertito“.