F1 GP Las Vegas 2023, Leclerc: “Dispiaciuto per il secondo posto, ma mi sono divertito”

“Mi sono divertito davvero tanto, ma dispiace per essere arrivato solo secondo. Il weekend però non era iniziato al meglio per il team e sono contento che sia finito così“. A dirlo è Charles Leclerc, che ha commentato il secondo posto ottenuto nel GP di Las Vegas 2023 di F1. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Verstappen ha perso aderenza alla prima curva e mi ha buttato fuori pista. Ciononostante siamo riusciti a rimanere in carreggiata, anche se nel finale abbiamo faticato per l’usura delle gomme“. Infine, Leclerc ha elogiato Las Vegas: “Non poteva esserci una gara migliore per darle il benvenuto i F1. Mi auguro che in futuro possano esserci altre gare così equilibrate“.