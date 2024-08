F1 GP Italia Monza 2024, griglia di partenza: risultati qualifiche, pole Norris

Il sedicesimo appuntamento con il Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio d’Italia: ecco i risultati delle qualifiche e la griglia di partenza completa. La McLaren non fa prigionieri ed è ancora dominante anche sulla pista di Monza, con Lando Norris che conquista un’altra pole position, questa volta davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. In seconda fila George Russell e Charles Leclerc, seguiti da Sainz e Hamilton. Soltanto la quarta fila per le due Red Bull.

Q3 – Due tentativi per i primi dieci e già dopo il primo la situazione pare abbastanza delineata: le due McLaren davanti, poi le due Mercedes, le due Ferrari e incredibilmente in settima e ottava posizione le due Red Bull di Perez e Verstappen. La situazione varia poco con i secondi tentativi: l’unico che piazza la zampata è George Russell, che riesce allo scadere a superare le due Ferrari di Leclerc e Sainz.

Q2 – Fernando Alonso non riesce per dieci millesimi a entrare in top-10 e partirà in undicesima posizione in griglia. Eliminato anche Daniel Ricciardo, così come Kevin Magnussen e le due Alpine di Gasly e Ocon che non riescono a migliorarsi nei rispettivi ultimi tentativi.

Q1 – Primo degli eliminati Yuki Tsunoda, messo fuori al fotofinish dal compagno di squadra Daniel Ricciardo. Fuori anche il debuttante Colapinto, protagonista di una piccola sbavatura nel suo ultimo tentativo. A sorpresa esce dai primi 15 Lance Stroll, che la scorsa settimana in Olanda era partito in top-10. Ultima fila per le due Sauber di Bottas e Zhou.

PRIMA FILA

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

SECONDA FILA

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Sergio Perez (Red Bull)

QUINTA FILA

9. Alexander Albon (Williams)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

SESTA FILA

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

SETTIMA FILA

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

OTTAVA FILA

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

NONA FILA

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Williams)

DECIMA FILA

19. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

20. Guanyu Zhou (Kick Sauber)