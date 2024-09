Manchester United-Liverpool oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2024/2025

Tutto pronto per Manchester United-Liverpool, partita valevole per la terza giornata della Premier League 2024/2025: ecco il programma e le informazioni per vederla in diretta. Gli uomini di Erik ten Hag, dopo la risicata vittoria interna contro il Fulham, sono usciti sconfitti sul campo del Brighton ed ora vanno a caccia di una grande prestazione per tornare subito sul binario giusto. D’altro canto, la formazione di Arne Slot sembra aver iniziato questo campionato con il piede giusto e non vuole certo fermarsi dopo il doppio successo per 2-0 contro Ipswich e Brentford. Si preannuncia grande spettacolo: il fischio d’inizio è in programma alle ore 17:00 di domenica 1 settembre.

STREAMING E TV – La partita Manchester United-Liverpool della Premier League 2024/2025 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213), visibili anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronaca, highlights, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.