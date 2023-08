F1 GP Italia Monza 2023, Hamilton: “Dovrete sopportarmi ancora un po’, voglio tornare al top”

“Sono felice di poter proseguire il mio percorso in Mercedes, abbiamo ancora molte soddisfazioni da toglierci insieme. Dovrete sopportarmi ancora per un po’ in Formula Uno (ride ndr). Con la Mercedes ho affrontato un viaggio stupendo e sono felice di poter continuare questo percorso, con l’obiettivo di tornare al vertice. Non ho mai avuto dubbi sul fatto di lasciare questo team. Restare al vertice, specialmente in Formula Uno, non è semplice. La vita è fatta di alti e bassi, ma l’importante è fare sempre la propria parte per ottenere risultati migliori”. Queste le parole del pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, prima del weekend del Gp di Italia a Monza, nel giorno peraltro in cui viene annunciato il suo rinnovo per due anni: “Per tornare al top ci vorrà una grande unità di intenti tra tutti i componenti del team. Questo richiede tanta costanza e molto lavoro, specialmente da parte mia. Anche se guido da diversi anni sento di poter ancora migliorare molto. Monza? Negli ultimi anni ho sempre ricevuto una grande accoglienza da parte dei tifosi italiani, in un Paese che visito spesso. La passione che hanno i tifosi italiani, specialmente quelli della Ferrari, non è seconda a nessuno”.