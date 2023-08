Italbasket, incontro e partita a scacchi tra il ct Pozzecco e Manny Pacquiao

Alla vigilia della sfida contro la Serbia valevole per i Mondiali 2023 di basket, il commissario tecnico dell’Italia, Gianmarco Pozzecco, ha ricevuto la visita inaspettata dell’ex pugile Manny Pacquiao. L’incontro tra i due è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa post Italia-Angola del tecnico, nella quale quest’ultimo aveva pubblicamente ‘sfidato’ il suo beniamino. Nel corso dell’incontro, avvenuto nella casa dell’ex supercampione di boxe, nonché ex senatore delle Filippine, i due hanno avuto modo di conoscersi e dichiararsi il reciproco rispetto. I due si sono anche cimentati in una partita a scacchi, altra passione condivisa dal ct azzurro e dall’ax pugile.