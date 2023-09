F1 GP Italia 2023, Wolff: “Abbiamo massimizzato i punti, ma non siamo troppo felici”

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, al termine del Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1, ha commentato la prestazione dei suoi piloti: “È stata una gara piuttosto piena di incidenti per noi e oggi abbiamo massimizzato i punti che avevamo a disposizione. Ma come sempre, dobbiamo stare attenti a non essere troppo contenti di finire quinto e sesto. Ripensandoci, penso che entrambe le penalità per i piloti siano state giuste, ma fortunatamente entrambi hanno fatto un ottimo lavoro per assicurarsi che non avessero alcuna conseguenza sulle posizioni finali”.

“Entrambi se la presero sul mento, abbassarono la testa e continuarono a correre. Sappiamo che questi circuiti a basso carico aerodinamico non sono il nostro punto forte, e infatti penso che abbiamo visto progressi nel corso della stagione da Baku a Spa fino a qui. La prossima gara è Singapore, quindi torniamo al carico aerodinamico elevato e ci avviciniamo un po’ di più alla nostra direzione. Sarà importante per noi massimizzare questa opportunità quando arriverà“, ha concluso Wolff.