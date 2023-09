Formazioni ufficiali Cittadella-Venezia: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Venezia, match della terza giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 3 settembre. Le due squadre inseguono i tre punti dopo un buon avvio di stagione. Sette punti per i lagunari, tre in meno per il Citta. Ora un confronto diretto. Ecco le scelte dei due tecnici, Edoardo Gorini e Paolo Vanoli.

Le formazioni ufficiali

Cittadella: Kastrati, Salvi, Pavan, Frare, Carissoni, Carriero, Branca, Amatucci, Tessiore, Pandolfi, Pittarello.

Venezia: Joronen, Idzes, Altare, Sverko, Candela, Lella, Tessmann, Andersen, Bjarkason, Pohjanpalo, Pierini.