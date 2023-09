VAR, Zanetti: “La tecnologia migliora il calcio, gli errori e le polemiche ci saranno sempre”

Javier Zanetti, nell’ambito di una manifestazione sulle rive del Lago di Como per presentare ‘Oltre Consulting’, è stato interrogato sulle ultime polemiche legate agli arbitraggi: “Credo che come in tutto bisogna trovare un equilibrio. Dobbiamo sostenere la tecnologia perché questa migliora il calcio, dopodiché gli errori ci saranno sempre e le polemiche anche, soprattutto in un Paese come il nostro. Ma tutto è in buona fede, il VAR si può migliorare e la cosa più importante è che ci sia trasparenza“, ha affermato il dirigente dell’Inter.