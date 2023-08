F1 GP Italia, Domenicali: “Monza unica, Verstappen leggenda che ci aiuta a crescere”

“Ho vissuto tante volte il weekend di Monza, anche questa volta mi aspetto di sentire il clima fantastico che da anni si respira. A Monza ci saranno certamente tanti tifosi della Ferrari, ma soprattutto molti giovani, sempre più vicini al motosport e alla Formula Uno. Abbiamo discusso tanti progetti per il rinnovamento dell’autodromo di Monza, con la volontà di continuare a vivere le emozioni che da sempre fanno parte di queste circuito straordinario”. Queste le parole dell’ad della F1, Stefano Domenicali, a margine di un evento nella settimana del Gp d’Italia a Monza: “Dominio Verstappen? Lo strapotere di Max rafforza l’unicità della Formula Uno. Gli vanno fatti dei complimenti speciali, perché sta guidando davvero in maniera sensazionale. Le critiche di chi dice che questa non e’ Formula 1 ma Formula Max? Non devo rispondere nulla… Ci sono piloti che stanno facendo la storia e diventando leggenda, rafforzano ancora di più l’unicità di un campionato che sta crescendo in giro per il mondo. Nello sport ci sono stati momenti in cui grandi sportivi hanno creato voglia di seguire ancora di più le gare. State collegati e se non volete seguirci, fa nulla, abbiamo tanti altri che ci seguono. Verstappen sta facendo cose straordinarie, tanto di cappello… Lo sport dà sempre la possibilità di guardare gli altri sotto un’ottica migliorativa. Verstappen quando vince è già concentrato sulla gara successiva. Bisogna guardare a questo aspetto, cogliendo i valori che ne derivano”.