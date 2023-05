F1, GP Imola a rischio: fiume Santerno esondato, area circuito allagata ed evacuata

Sono ore di apprensione in Emilia-Romagna per il maltempo che sta provocando gravi disagi. In particolare, le esondazioni di alcuni fiumi preoccupano le autorità per l’incolumità degli abitanti e sono già stati cancellati alcuni eventi come per esempio un match di Serie A2 di basket a Forlì. E nel weekend, a Imola, è previsto il GP di F1, ma ora tutto è a rischio. Il motivo risiede nell’esondazione del fiume Santerno, che scorre proprio a fianco dell’autodromo romagnolo e la situazione intorno al circuito Enzo e Dino Ferrari non è delle più tranquille, tutt’altro.