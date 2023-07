F1 GP Gran Bretagna 2023, Verstappen: “Vogliamo migliorare ancora la macchina”

“Vedremo come sarà il meteo domani, vogliamo migliorare la macchina nonostante oggi sia stata una buona giornata per noi”. Lo ha detto il pilota della Red Bull e due volte campione del mondo, Max Verstappen, dopo le prove libere del GP di Gran Bretagna 2023 a Silverstone chiuse al comando dall’olandese: “Buona giornata per noi, all’inizio la pista era scivolosa ma nonostante tutto la macchina si è comportata bene e sono contento. In generale abbiamo ottenuto ottimi risultati in entrambe le sessioni, siamo riusciti a completare il nostro programma e anche i long run sono andati bene”.