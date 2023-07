Sassuolo, le amichevoli in programma: prima col Real Vicenza, si chiude il 27 contro il Sudtirol

Anche il Sassuolo è pronto a ripartire. La formazione di Alessio Dionisi inizierà il ritiro di Vipiteno-Racines il prossimo 11 luglio e resterà in Alto Adige fino al 27. Diverse le amichevoli in programma, esordio il 15 luglio alle 17:30 contro il Real Vicenza, si proseguirà il 19 luglio alle 17:00 contro il Pafos, 23 luglio sempre alle 17:00, test contro lo Spezia di Alvini. Ultima in programmazione, l’amichevole contro il Sudtirol, il 27 alle ore 17.