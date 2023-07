F1, GP Gran Bretagna 2023. Sainz: “Obiettivo podio per la gara”

“Avevo un passo non male nelle qualifiche, le condizioni meteo non erano quelle ideali per la pioggia e l’asfalto con cui abbiamo girato. al di là di Verstappen che ha fatto la differenza, siamo tutti molto vicini. Non ci aspettavamo le McLaren così veloci“. Così Carlos Sainz dopo il quinto posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna del Mondiale 2023 di Formula 1. “L’obiettivo della gara sarà lottare per il podio – prosegue lo spagnolo della Ferrari a Sky Sport Uk – Credo che Verstappen abbia grandi possibilità di vincere. Le Mercedes, dietro di noi, erano molto veloci nel passo nelle libere, ma anche le McLaren possono essere rivali complicate”.